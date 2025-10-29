Dal campo alla tavola, dall'intaglio al turismo, l'economia di Halloween ha superato i 30 milioni di euro. L'analisi della Coldiretti relativa al commercio della zucca, diffusa in vista della festività di Ognissanti, rispetto allo scorso anno è cresciuto con un raccolto che dovrebbe aggirarsi sulle 40 mila tonnellate, anche se le rese si sono mantenute basse a causa degli effetti dei cambiamenti climatici. Tra le principali regioni produttrici, Emilia Romagna e Lombardia, registrano quantità in linea con le aspettative e qualità elevata del prodotto. Situazione buona anche in Puglia con l'aumento del 20% della produzione rispetto allo scorso anno, soprattutto nelle aree irrigate, e una qualità molto buona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coldiretti: "Halloween vale 30 milioni di euro". Raccolto record di zucche: 40 mila tonnellate