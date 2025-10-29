Coldiretti | Halloween vale 30 milioni di euro Raccolto record di zucche | 40 mila tonnellate
Dal campo alla tavola, dall'intaglio al turismo, l'economia di Halloween ha superato i 30 milioni di euro. L'analisi della Coldiretti relativa al commercio della zucca, diffusa in vista della festività di Ognissanti, rispetto allo scorso anno è cresciuto con un raccolto che dovrebbe aggirarsi sulle 40 mila tonnellate, anche se le rese si sono mantenute basse a causa degli effetti dei cambiamenti climatici. Tra le principali regioni produttrici, Emilia Romagna e Lombardia, registrano quantità in linea con le aspettative e qualità elevata del prodotto. Situazione buona anche in Puglia con l'aumento del 20% della produzione rispetto allo scorso anno, soprattutto nelle aree irrigate, e una qualità molto buona. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Coldiretti Marche, #Halloween: è il momento della zucca tra gusto, tradizione e sostenibilità picenotime.it/it/pagine/59F8… @coldiretti @ColdirettiG @coldirettimarch - X Vai su X
HALLOWEEN: COLDIRETTI TOSCANA, RACCOLTO ALTALENANTE, IN CRESCITA FENOMENO ZUCCA TURISMO. Stagione “cosi così” per la zucca. Tra i frutti dell’autunno e delle festività di Ognissanti, la zucca è l’ortaggio che più ha sofferto le bizze climat Vai su Facebook
Coldiretti: "Halloween vale 30 milioni di euro". Raccolto record di zucche: 40 mila tonnellate - Dal campo alla tavola, dall’intaglio al turismo, l’economia di Halloween ha superato i 30 milioni di euro. Segnala iltempo.it
Halloween, Coldiretti: “Zucca Economy” vale 30 mln - Dal campo alla tavola, dall’intaglio al turismo, la “Zucca economy” per Halloween ha superato il valore di 30 milioni di euro, secondo l’analisi della Coldiretti diffusa in vista della festività di Og ... Riporta calabriaeconomia.it
Coldiretti: la zucca economy attorno ad Halloween vale 30 mln - (askanews) – Dal campo alla tavola, dall’intaglio al turismo, la “Zucca economy” per Halloween ha superato il valore di 30 milioni di euro, secondo l’analisi della Coldiretti diffusa in ... Lo riporta msn.com