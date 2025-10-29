Coldiretti Giovani Ancona è Marco Pignocchi il nuovo delegato | Confronto e spirito di squadra per risolvere i problemi del settore

ANCONA - Marco Pignocchi è il nuovo delegato di Coldiretti Giovani Ancona. Il passaggio di consegne con il delegato uscente Davide Conti è avvenuto nel corso dell’assemblea provinciale dell’associazione che si è tenuta a Monte Roberto, presso l’azienda agricola Rovegliano - Marasca Rossi alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it