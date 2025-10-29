Col maestro De Luca e Gruppo Salvi uno staff molto numeroso Zeta Club in grande stile Via all’attività tennistica
È stato presentato in Comune il nuovo progetto sportivo tennistico dello Zeta Club, realizzato in collaborazione con l’Azienda Salvi. All’evento erano presenti alcuni degli atleti agonisti allenati dal tecnico Ferdinando De Luca, l’imprenditore e investitore dello Zeta Club Gianluca Romagnoli insieme ai suoi soci Alberto Albini e Alessandro Lupi, lo sponsor del progetto Marco Salvi, il presidente dell’Asd Doro Marco Cecchin e l’assessore allo Sport Francesco Carità. L’idea nasce dal maestro De Luca, condivisa e pienamente sostenuta dalla famiglia Salvi, da sempre attenta e sensibile alle dinamiche sportive e sociali della città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
