Codice Ateco della propria attività nuova edizione 2025 | dove trovarlo 

Lettera43.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, l’Inps ha pubblicato un nuovo messaggio contenente le informazioni circa la pubblicazione del Manuale di classificazione del Codice Ateco del 2025. Pertanto, chi voglia sapere qual è il Codice Ateco assegnato alla propria attività deve far riferimento al nuovo criterio di classificazione adottato dall’Istat già dai primi mesi dell’anno. Per l’Inps, la classificazione è particolarmente utile ai fini delle dichiarazioni contributive dei propri dipendenti e collaboratori. Ecco, quindi, a cosa servono e dove si possono reperire i Codici Ateco edizione 2025, in sostituzione di quelli del 2007. 🔗 Leggi su Lettera43.it

codice ateco della propria attivit224 nuova edizione 2025 dove trovarlo160

© Lettera43.it - Codice Ateco della propria attività, nuova edizione 2025: dove trovarlo 

Approfondisci con queste news

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati - Il codice ATECO è la classificazione ufficiale adottata dall’ISTAT per identificare in modo uniforme le attività economiche in Italia. Riporta edotto.com

Professione influencer: dal 1° gennaio arriva un codice ATECO dedicato - Lo confermano i numeri, partendo dal dato degli italiani che rientrano in questo settore (82 ogni 100mila ... Da giornalettismo.com

codice ateco propria attivit224Counseling e il nuovo codice ATECO: a Torino il convegno dell'Associazione REICO - Dal 2025 l'ISTAT ha assegnato alla professione del counselor un codice ATECO specifico dedicato ai servizi di counseling, 88. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Codice Ateco Propria Attivit224