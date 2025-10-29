Codice Ateco della propria attività nuova edizione 2025 | dove trovarlo
Nelle ultime ore, l’Inps ha pubblicato un nuovo messaggio contenente le informazioni circa la pubblicazione del Manuale di classificazione del Codice Ateco del 2025. Pertanto, chi voglia sapere qual è il Codice Ateco assegnato alla propria attività deve far riferimento al nuovo criterio di classificazione adottato dall’Istat già dai primi mesi dell’anno. Per l’Inps, la classificazione è particolarmente utile ai fini delle dichiarazioni contributive dei propri dipendenti e collaboratori. Ecco, quindi, a cosa servono e dove si possono reperire i Codici Ateco edizione 2025, in sostituzione di quelli del 2007. 🔗 Leggi su Lettera43.it
