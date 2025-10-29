Coccolia alza la voce | Ronco lavori non fatti

Il Comitato cittadino di Coccolia esprime perplessità circa il coordinamento dei lavori di pulizia del fiume Ronco, in particolare per quello che riguarda il territorio al confine tra la Provincia di Forlì e la Provincia di Ravenna, ovvero dove si colloca anche Coccolia. "A dispetto di quanto sarebbe ragionevole aspettarsi – spiega il presidente del Comitato, Niccolò Boattini –, lo sfalcio radicale della vegetazione all’interno dell’alveo fluviale è stato effettuato solo a monte del fiume Ronco, ovvero nel tratto che interessa la provincia di Forlì, mentre non è stato effettuato (e non è dato sapere se e quando questi lavori avranno luogo) nel tratto a valle, ovvero quello terminale che attraversa la provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

