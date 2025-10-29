Cna e Pontificia Università Lateranense avviano collaborazione sulla formazione
ROMA – Cna e Pontificia Università Lateranense hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per favorire la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La convenzione prevede la promozione di tirocini di formazione e orientamento per agevolare le scelte professionali degli studenti nell’ambito della facoltà di diritto civile per il corso di laurea in Giurisprudenza e in quello del ciclo di studio in Scienze della pace. In base all’accordo CNA si impegna ad accogliere presso le proprie strutture nazionali, regionali e territoriali studenti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta della Pontificia Università Lateranense. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
