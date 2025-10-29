Cna e Pontificia Università Lateranense avviano collaborazione sulla formazione

Lopinionista.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Cna e Pontificia Università Lateranense hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per favorire la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La convenzione prevede la promozione di tirocini di formazione e orientamento per agevolare le scelte professionali degli studenti nell’ambito della facoltà di diritto civile per il corso di laurea in Giurisprudenza e in quello del ciclo di studio in Scienze della pace. In base all’accordo CNA si impegna ad accogliere presso le proprie strutture nazionali, regionali e territoriali studenti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta della Pontificia Università Lateranense. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

cna e pontificia universit224 lateranense avviano collaborazione sulla formazione

© Lopinionista.it - Cna e Pontificia Università Lateranense avviano collaborazione sulla formazione

Altre letture consigliate

cna pontificia universit224 lateranenseCna-Pontificia Università Lateranense per formazione - Cna e Pontificia Università Lateranense hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per favorire la formazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Si legge su ansa.it

ll Metodo Rondine alla Pontificia Università Lateranense - Prospettive in dialogo sul Metodo Rondine”: il convegno avvia il progetto di ricerca tra Rondine e la Pontificia Università Arezzo, 8 ... Lo riporta lanazione.it

Fratelli tutti: Pontificia Università Lateranense, domani un seminario su “una enciclica oltre il tempo di crisi” - È il titolo del seminario di studi che si svolgerà in diretta streaming dalla Pontificia Università Lateranense (Pul) domani, mercoledì 2 ... Si legge su agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Cna Pontificia Universit224 Lateranense