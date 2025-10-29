CMcom – Como Fabregas spiega l’errore di Caqueret | Sono io a chiedere la costruzione dal basso
2025-10-29 21:01:00 Fermi tutti! Tre gol e tre punti per il Como, che vince contro il Verona e conquista l’ottavo risultato consecutivo senza sconfitte tra campionato e Coppa Italia. I gol di Douvikas, Posch e Vojvoda hanno steso un Verona che al 25’ ha fatto tremare i biancoblù: il gol di Serdar nasce da un’incomprensione tra Butez e Caqueret, il portiere del Como ha appoggiato il pallone per il compagno che la stava lasciando sfilare pensando di essere solo, l’avversario gli ha rubato il pallone e ha segnato il gol del momentaneo 1-1. FABREGAS SULL’ERRORE DI CAQUERET. Ad analizzare l’errore di Caqueret nel post partita è stato l’allenatore del Como Cesc Fabregas, che ha spiegato: “Può capitare un giorno di sbagliare quando giochi dal basso, ma sono io a chiedere questo e non è un errore del ragazzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
