CMcom – Atalanta Juric | Gara dominata Meritavamo di vincere Ci sbloccheremo Krstovic e Scamacca fuori per scelta tecnica

2025-10-28 22:22:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo il pareggio della sua squadra contro il Milan. Queste le sue parole a Dazn. DOMINIO DEA. “L’Atalanta è stata il triplo del Milan stasera come intensità. Abbiamo dominato in lungo e in largo, dopo il goal loro c’è stata solo l’Atalanta. L’unica squadra che meritava di vincere siamo stati noi, abbiamo dominato su tutto. E’ veramente un peccato, la squadra merita più punti ma se ci crediamo ci arriveremo. Abbiamo fatto benissimo sia in fase di riconquista che nel possesso, creando situazioni per fare goal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com