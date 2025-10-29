Clima peggiore degli anni 70 | l' allarme di La Russa sugli attacchi pro Pal

Sono tanti, forse troppi, gli episodi di violenza politiche che colpiscono, a turno, l’intero arco parlamentare. Dal senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, che viene definito fascista e viene contestato dagli studenti di un liceo di Bologna per essere troppo sionista. Passando, ovviamente, al parlamentare del Pd Emanuele Fiano che ha dovuto subire gesti di intimidazione. Un clima denunciato dallo stesso Ignazio La Russa durante l’ultima puntata di 4 di sera. " Questa intolleranza verso tutto ciò che appartiene alla comunità ebraica italiana, che per altro è fatta di cittadini italiani e non di Israele, si è manifestata anche contro un ex parlamentare del Pd come Emanuele Fiano, a cui esprimo piena solidarietà e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto ", ha esordito il presidente del Senato ricordando l’episodio gravissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

