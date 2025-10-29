Clima e salute l’Italia paga il prezzo più alto dell’inazione | l’allarme del report Lancet 2025

L’Italia è tra i Paesi europei che stanno pagando più caro il prezzo del cambiamento climatico. A dirlo è il report 2025 della Lancet Commission su cambiamenti climatici e salute, secondo cui l’inazione politica e il ritardo nella transizione ecologica stanno già avendo conseguenze gravi sulla vita e sul benessere dei cittadini. Secondo i dati diffusi da Medici per l’Ambiente, nel nostro Paese il riscaldamento globale causa ogni anno oltre 7.400 decessi legati all’aumento delle temperature, più del doppio rispetto agli anni Novanta. A questo si aggiunge l’impatto dell’inquinamento atmosferico: tra il 2019 e il 2023 quasi il 99% della popolazione italiana è stato esposto a livelli di PM10 superiori ai limiti fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Clima e salute, l’Italia paga il prezzo più alto dell’inazione: l’allarme del report Lancet 2025

