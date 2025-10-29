Clementino a Fanpage | James Senese è stato un padre per la nostra generazione È un giorno triste per Napoli

Clementino ricorda James Senese su Fanpage: “Abbiamo perso un gigante, un maestro che ha unito generazioni e rivoluzionato la musica napoletana”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Spettacolo Fanpage. . Quando Pino Daniele insegnava il rap a Clementino... Un pezzo di storia ed una grande emozione nel video inedito - facebook.com Vai su Facebook

Clementino a Fanpage: “James Senese è stato un padre per la nostra generazione. È un giorno triste per Napoli” - Clementino ricorda James Senese su Fanpage: “Abbiamo perso un gigante, un maestro che ha unito generazioni e rivoluzionato la musica napoletana” ... Da fanpage.it

Napoli dice addio a James Senese, morto a 80 anni: “Il suo sax risuonerà per sempre” - James Senese era ricoverato da oltre un mese all'ospedale Cardarelli a causa di una grave polmonite ... Scrive fanpage.it

ADDIO JAMES SENESE - Clementino: "Fai buon viaggio e salutami Zio Pino" - Clementino, noto rapper, scrive su Instagram dopo la morte di James Senese: "Non ci sono parole. Scrive napolimagazine.com