Classifica musica italiana ottobre 2025 | top 10 del mese

Svetta al primo posto Fiorella Mannoia con “Eroi”, secondo posto per Arisa con “Nuvole”. Al terzo posto, “Brutta storia” di Emma Marrone-Juli. Nella nostra classifica di ottobre 25025, il posto d’onore spetta al nuovo brano di Fiorella Mannoia “Eroi”, un vero inno dedicato a chi affronta la vita con coraggio silenzioso. La cantante romana, con la sua inconfondibile sensibilità, ha voluto dare voce a quegli “eroi senza clamore”, le persone comuni che ogni giorno, lontano dai riflettori, lottano per i loro sogni e resistono alle avversità. La canzone non parla di gesta epiche o medaglie, ma esalta la forza e la bellezza che si nascondono nei gesti più semplici e discreti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Classifica musica italiana ottobre 2025: top 10 del mese

