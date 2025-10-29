Civitanovese-Tolentino parola al campo

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CIVITANOVA di Francesco Rossetti Gabriele Tittarelli è un nuovo calciatore della Civitanovese. Ieri pomeriggio, l’attaccante classe 1994 è giunto al Polisportivo dove ha incontrato il tecnico Daniele Marinelli ed il patron Mauro Profili per firmare il contratto. Si chiude una telenovela durata una settimana, con il giocatore finito nel mirino di diverse società come l’Aurora Lube Treia. Tittarelli aveva iniziato la stagione con la Jesina, squadra con cui ha vinto lo scorso campionato di Promozione siglando 8 gol. Alcuni giorni fa, è avvenuta la rescissione consensuale del contratto con il club leoncello ed il centravanti è tornato sul mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

civitanovese tolentino parola al campo

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese-Tolentino, parola al campo

