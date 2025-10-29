Ciucci | Sorpresa dalla Corte dei Conti agito nel pieno rispetto delle norme

«Abbiamo accolto con grande sorpresa l'esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti che non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 412025 del Ponte sullo Stretto» - ha commentato l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. «Tutto l’iter seguito è stato sempre svolto nel pieno rispetto delle norme generali e speciali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

