Cittadini in fila alle Poste senza riparo | numerosi disagi necessaria un’area coperta
SAN MICHELE SALENTINO – In estate molti cittadini, in particolare anziani, hanno dovuto attendere sotto il sole cocente per poter usufruire dei servizi all'ufficio postale. Adesso, in vista dei mesi invernali, si prospettano ulteriori disagi legati al freddo e alle piogge. È quanto afferma il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Beijing: turisti stranieri in fila per visitare il Tempio del Cielo Il 21 ottobre, nel periodo dorato dell'autunno, il Tempio del Cielo di Beijing splende sotto un cielo sereno. Grazie alla politica di esenzione visti effettuata dalla Cina per i cittadini di 75 Paesi, si vedono Vai su Facebook
Poste d’oro, cittadini in mutande: il paradosso del Postamat di Bianco - di Francesco Marrapodi – Mentre a Piazza Affari si festeggia il decimo anniversario della quotazione di Poste Italiane – il colosso pubblico- Segnala strettoweb.com
Poste, campagna antitruffa: "Attenzione ai messaggi" - "Un truffatore non può fare nulla senza di te", è lo slogan della campagna di informazione di Poste italiane per contrastare le frodi online. Segnala msn.com
Poste, il Vademecum Antifrode per i cittadini - Arezzo, 11 settembre 2025 – Poste Italiane mette al centro la sicurezza dei cittadini con numerose iniziative, fra queste il nuovo vademecum antifrode in distribuzione negli uffici postali della ... Riporta lanazione.it