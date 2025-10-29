Cittadini in fila alle Poste senza riparo | numerosi disagi necessaria un’area coperta

Brindisireport.it | 29 ott 2025

SAN MICHELE SALENTINO – In estate molti cittadini, in particolare anziani, hanno dovuto attendere sotto il sole cocente per poter usufruire dei servizi all'ufficio postale. Adesso, in vista dei mesi invernali, si prospettano ulteriori disagi legati al freddo e alle piogge. È quanto afferma il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

