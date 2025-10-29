Cittadini e polizia locale in contatto diretto anche in videochiamata | il nuovo servizio a Monza
Un contatto diretto tra i cittadini e gli agenti. E’ quanto promette il nuovo il nuovo servizio online della polizia locale di Monza, attivo da questa settimana. L’Ufficio Presidio Quartieri ha aperto, infatti, la possibilità per i cittadini di contattare direttamente gli agenti preposti per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
