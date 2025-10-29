(Adnkronos) – Lo definisce “uno dei tanti effetti distorsivi del fenomeno cittadinanze iure sanguinis”. La denuncia, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, è del sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, e riguarda gli obblighi che pesano sul lavoro di uno dei comuni che ha visto aumentare a dismisura gli iscritti all’Aire, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cittadinanze facili, la denuncia del sindaco di Val di Zoldo: “Sommersi da cartoline da inviare in Sudamerica”