Cittadinanze facili la denuncia del sindaco di Val di Zoldo | Sommersi da cartoline da inviare in Sudamerica
(Adnkronos) – Lo definisce “uno dei tanti effetti distorsivi del fenomeno cittadinanze iure sanguinis”. La denuncia, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, è del sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, e riguarda gli obblighi che pesano sul lavoro di uno dei comuni che ha visto aumentare a dismisura gli iscritti all’Aire, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
