Città Metropolitana | l' opposizione esce dall' aula e fa saltare il numero legale

Caos al primo consiglio della Città Metropolitana, dove l'opposizione di centrodestra ha abbandonato l'aula, facendo mancare il numero legale nel momento in cui l'aula era chiamata a votare la presa d'atto della proposta di Amt di revisione delle tariffe, già comunicate dalla sindaca Silvia Salis. 🔗 Leggi su Genovatoday.it