Città della Scienza celebra il genio di Luca Giordano con l' evento serale Appuntamento in Via Lattea Special

Città della Scienza si prepara a celebrare il genio di Luca Giordano con un meraviglioso evento serale "Appuntamento in Via Lattea Special" che si terrà giovedì 30 ottobre 2025. Il Planetario si trasformerà in una galleria d’arte immersiva, ospitando "BAROCCO ASTRALE Arte e Spazio nella pittura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Domani a Città della Scienza è in programma . Un viaggio tra musei, esperienze e innovazione per raccontare la scienza in movimento! L'evento di presentazione del progetto "Mappare la Scienza" sarà l'occasione per esplorare n

La Scienza nell'Arte di Luca Giordano: 'Luce, Velocità e Forma'. Città della Scienza celebra il genio barocco svelando il legame tra bellezza e innovazione - Un nuovo, affascinante percorso di scoperta che intreccia la magnificenza dell'arte barocca con il rigore e la curiosità del metodo scientifico ...

L'INIZIATIVA - "La Scienza nell'Arte di Luca Giordano", Città della Scienza celebra il genio barocco svelando il legame tra bellezza e innovazione - In occasione del 320° anniversario della morte di Luca Giordano, Città della Scienza lancia il progetto "La Scienza nell'Arte di Luca Giordano" con "Luce, Velocità e Forma", un'iniziativa di promozion ...