Città della Scienza celebra il genio di Luca Giordano con l' evento serale Appuntamento in Via Lattea Special

Città della Scienza si prepara a celebrare il genio di Luca Giordano con un meraviglioso evento serale "Appuntamento in Via Lattea Special" che si terrà giovedì 30 ottobre 2025. Il Planetario si trasformerà in una galleria d’arte immersiva, ospitando "BAROCCO ASTRALE Arte e Spazio nella pittura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

