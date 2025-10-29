Caivano e il suo modello, voluto dal governo Meloni, come simbolo di rinascita. Oggi il ministro della sanità Orazio Schillaci e il viceministro agli esteri e candidato alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, hanno visitato il centro intitolato a Pino Daniele. Un bellissimo centro sanitario. Durante la visita, il ministro Schillaci ha potuto conoscere da vicino le attività dell’ambulatorio sociosanitario attivo all’interno del centro, realizzato grazie alla collaborazione tra Sport e Salute e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cirielli e Schillaci a Caivano: “Qui la testimonianza della rinascita grazie al governo Meloni”