Circumvesuviana Fratelli d’Italia Baiano va all’attacco elettorale
Tempo di lettura: 3 minuti La nota del Coordinamento comunale Baiano di Fratelli d’Italia Baiano con il Segretario Nunzio Calviati: La vicenda della Circumvesuviana Napoli–Baiano è l’emblema del fallimento amministrativo della Regione Campania guidata dal PD e il campo largo. Dopo oltre tre mesi di chiusura della linea, la tanto annunciata riapertura si è trasformata in una vera e propria beffa per i cittadini del Baianese e del Nolano, costretti oggi a subire un collegamento ferroviario parziale, inefficiente e logisticamente insostenibile. Per percorrere appena 38 chilometri, i pendolari impiegano fino a quasi due ore, tra tratte ferroviarie interrotte, cambi obbligatori a Volla e lunghi e trafficati tratti su autobus sostitutivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
