Circumvesuviana Fratelli d’Italia Baiano va all’attacco elettorale

Anteprima24.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti  La nota del Coordinamento comunale Baiano di Fratelli d’Italia Baiano con il Segretario     Nunzio Calviati:                                              La vicenda della Circumvesuviana Napoli–Baiano è l’emblema del fallimento amministrativo della Regione Campania guidata dal PD e il campo largo. Dopo oltre tre mesi di chiusura della linea, la tanto annunciata riapertura si è trasformata in una vera e propria beffa per i cittadini del Baianese e del Nolano, costretti oggi a subire un collegamento ferroviario parziale, inefficiente e logisticamente insostenibile. Per percorrere appena 38 chilometri, i pendolari impiegano fino a quasi due ore, tra tratte ferroviarie interrotte, cambi obbligatori a Volla e lunghi e trafficati tratti su autobus sostitutivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

circumvesuviana fratelli d8217italia baiano va all8217attacco elettorale

© Anteprima24.it - Circumvesuviana, Fratelli d’Italia Baiano va all’attacco elettorale

Leggi anche questi approfondimenti

Circumvesuviana Napoli-Baiano, la rabbia dei sindaci: «Basta ritardi sulla riapertura» - Pretendiamo tempi certi sulla riattivazione del servizio e non ci accontenteremo più di riposte vaghe». Si legge su ilmattino.it

Circumvesuviana:Napoli-Baiano,Eav convoca incontro con i sindaci - Baiano della Circumvesuviana interrotta per lavori, l'Ente Autonomo Volturno convoca per mercoledì prossimo un tavolo ... ansa.it scrive

Slitta riattivazione della linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana - Si prosegue con bus sostitutivi come da 5 mesi con un servizio - Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Circumvesuviana Fratelli D8217italia Baiano