Circolo in zona fiera chiuso nuovamente dalla questura di Bologna

Ancora sigilli al club One Million, già sospeso per 15 giorni dal questore di Bologna lo scorso 30 settembre insieme al Paris di via Alfredo Calzoni. I sigilli, messi su disposizione di Antonio Sbordone, avranno la stessa durata della sanzione precedente e, anche questa volta, sono stati ordinati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

*Circolo Faraone* Seleziona tre ragazze con il compito di assistenza bambini in fantastica area giochi. Si richiede: predisposizione, serietà e senso di responsabilità. € 10 l'ora. Info: 350 019 3957 via Castore Durante 88, Roma Zona Centocelle Vai su Facebook

Musica ad alto volume e dj alla consolle: chiusa discoteca abusiva mascherata da circolo. “Pericolo per la sicurezza” - Sospesa l’attività per 15 giorni del locale che si trova in via Calzoni, in zona Fiera. Scrive msn.com

Pregiudicati nel locale, chiuso circolo privato - Un circolo privato ubicato in pieno centro si è visto sospendere per cinque giorni la licenza per poter servire alimenti e bevande: motivo, il locale è frequentato da persone che hanno precedenti. Come scrive ilmessaggero.it

"Circolo 1° maggio chiuso, poco coraggio" - Un mese fa la chiusura, forzata, e le (ovvie) polemiche del caso, visto che si parla di un circolo a suo modo ‘storico’ che è stato per anni presidio e ‘luce accesa’ in una zona periferica cittadina ... ilrestodelcarlino.it scrive