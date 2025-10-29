Circolo in zona fiera chiuso nuovamente dalla questura di Bologna

Bolognatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora sigilli al club One Million, già sospeso per 15 giorni dal questore di Bologna lo scorso 30 settembre insieme al Paris di via Alfredo Calzoni. I sigilli, messi su disposizione di Antonio Sbordone, avranno la stessa durata della sanzione precedente e, anche questa volta, sono stati ordinati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

