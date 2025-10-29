Circo Massimo chiude | economia di guerra sanzioni dazi e manovra Ospiti Visco Prodi Reichlin e Pini

Ultima corsa per Circo Massimo, il programma di approfondimento di Massimo Giannini in prima serata sul NOVE. Mercoledì 29 ottobre 2025 il format saluta il pubblico con un parterre ad altissima competenza per leggere in modo chiaro il presente economico: Ignazio Visco, Romano Prodi, Lucrezia Reichlin e Agnese Pini. Indice. Gli ospiti e perché contano nel dibattito. Circo Massimo anticipazioni 29 ottobre 2025 – I temi al centro dell’ultima puntata. Dove e quando vedere Circo Massimo. Cosa aspettarsi in studio. FAQ Circo Massimo anticipazioni 29 ottobre 2025. Gli ospiti e perché contano nel dibattito. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

