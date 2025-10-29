Circo Massimo chiude con economia sanzioni dazi e manovra
Chiude questa sera, mercoledì 29 ottobre, Circo Massimo, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giannini in prima serata sul Nove. Anticipazioni e ospiti del 29 ottobre 2025. L’esperimento – non riuscito – di dare voce alla forza delle idee per rallentare il flusso inarrestabile delle notizie saluterà il pubblico con l’economista ed ex governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, l’ex politico e fondatore dell’Ulivo Romano Prodi, l’economista Lucrezia Reichlin e la direttrice de La Nazione, Agnese Pini. Al centro del confronto con gli ospiti, l’editorialista di la Repubblica affronterà il tema dell’ economia di guerra, degli effetti che sanzioni e dazi generano sull’industria e sul mercato italiano, del ruolo dell’Europa nella ‘tempesta’ mondiale e della manovra economica tra tasse e promesse. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
