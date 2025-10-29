- Vorrei tornare sull’immagine, che tanto ha indignato i soliti noti, di uno studente di 16 anni che viene ammanettato dopo uno scontro di fronte al liceo Einstein di Torino. Se ne parla da giorni: lui frigna perché i ferri ai polsi sarebbero stati troppo stretti, la sinistra urla alla repressione, eccetera eccetera eccetera. Tutti che guardano il dito e non la luna. Anzi: le lune. Primo: il ragazzo è rimasto in questura per un paio di ore, è stato subito rilasciato (una volta scoperto essere minorenne) e è tornato in strada al presidio organizzato in risposta al suo arresto. Niente di sconcertante né di repressivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cinque cosette da dire sulle manette, papino e mammina antifà e Fico: quindi, oggi...