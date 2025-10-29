Cina come ha fatto il Paese che inquina di più a diventare il padrone delle rinnovabili?

Da Pechino arrivano la metà delle auto elettriche, il 60% delle turbine eoliche e l'80% dei pannelli solari venduti nel mondo. L'altra faccia della medaglia: lavori forzati e utilizzo del carbone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Cina, come ha fatto il Paese che inquina di più a diventare il padrone delle rinnovabili?

Per la Nazionale non solo non dormiva per tre giorni, ma si ritrovò anche a vomitare. Poi la Cina, un paese che l'ha lasciato senza parole. Le parole di Alessandro Diamanti a Fanpage.it - facebook.com Vai su Facebook

#Rientro da record in #Cina: traffico da brividi al casello più grande del #Paese, il #Video - X Vai su X

Cina, come ha fatto il Paese che inquina di più a diventare il padrone delle rinnovabili? - Da Pechino arrivano la metà delle auto elettriche, il 60% delle turbine eoliche e l'80% dei pannelli solari venduti nel mondo. Da msn.com

"La Cina? Ha il motore ingolfato, deve accrescere il benessere della società" - Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, indica i temi al centro del conclave dei superdirigenti del Pc cinese ... Segnala huffingtonpost.it

Così la Cina è diventa la farmacia del mondo: dagli antibiotici al biotech perché non si può più fare a meno delle sue medicine - Dalle molecole base ai farmaci oncologici più avanzati, la Repubblica Popolare è ormai al centro della salute globale. Scrive milanofinanza.it