Cimitero malato In stand by le grandi opere
Il cimitero è il “grande malato” che, ogni anno, risucchia risorse ma che necessariamente non può essere abbandonato a se stesso: già negli anni scorsi erano stati effettuati investimenti da parte del Comune che avevano portato alla riqualificazione dei servizi igienici, alla realizzazione del nuovo vialetto del primo campo e della ristrutturazione della palazzina storica tra il primo e il secondo campo. L’amministrazione comunale ha investito ulteriori 200mila euro circa per il biennio 2025-2026. "Quest’anno abbiamo verificato tutta una serie di interventi di messa in sicurezza e di ripulitura - hanno ribadito il sindaco Francesco Passerini e l’assessore Luigi Mori –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Dormono in 7 nel veicolo per la vendita dello street food: operazione della Polizia al cimitero dopo il reportage di RietiLife. Malato grave affidato ai servizi sociali - X Vai su X
#TheToxicAvenger(2025), con Peter Dinklage e Elijah Wood, dal 30 ottobre al cinema Un mostro orripilante e violentissimo si aggira per le strade. E sta per rendere la città un cimitero a cielo aperto. Con protagonista Peter Dinklage nei panni del mostro, The T - facebook.com Vai su Facebook
Cimitero “malato“. In stand by le grandi opere - Il cimitero è il “grande malato” che, ogni anno, risucchia risorse ma che necessariamente non può essere abbandonato a ... Lo riporta ilgiorno.it