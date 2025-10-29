Cimitero al completo si cercano spazi | le salme che verranno riesumate per trovare nuovi posti
Nei due cimiteri a Monza gli spazi per le sepolture sono praticamente finiti. In via Foscolo si sta infatti utilizzando l’ultimo campo comune disponibile mentre e loculi colombari e posti distinti risultano al momento in numero estremamente esiguo e critico. E anche in quello di San Fruttuoso non. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
I lavori al cimitero si fermano in modo che sia pienamente agibile per la ricorrenza dei defunti. Riprenderanno nelle prossime settimane con il completo rifacimento delle vetrate, totale risanamento delle sottovolte e altre lavorazioni. Tolto quanto già fatto nelle Vai su Facebook
Sarà il Cimitero Monumentale di Bergamo la casa di «Contemporary Locus 17» - Nella «città dei vivi» ci muoviamo in fretta, con la testa colma di impegni e il passo rapido sull’asfalto. Secondo ecodibergamo.it