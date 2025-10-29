Ciminari espone alla mostra di arte contemporanea del Louvre

La pittrice civitanovese Rosanna Ciminari ha partecipato alla mostra d’arte contemporanea al Carrousel du Louvre di Parigi ed era lì nei giorni del clamoroso furto di gioielli, anche con l’assessore Barbara Capponi. Per l’artista una tappa di eccellenza internazionale. Selezionata per la seconda volta, Ciminari aveva esposto lo scorso anno in una collettiva, mentre nei giorni scorsi ha potuto presentare i suoi quadri in una personale, in quella che è considerata una delle più importanti piazze dell’arte europea, piattaforma ideale per artisti affermati e di talento emergente, che mostrano le loro opere a un vasto pubblico e a collezionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

