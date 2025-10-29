Ciclista barese morto travolto da una volante a Torino | poliziotto condannato per omicidio stradale

E' stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione, e sospensione della patente per due anni, l'agente di polizia a processo con l'accusa di omicidio stradale per la morte del 33enne Francesco Angelo Convertini. Lo riporta TorinoToday.Convertini, originario di Locorotondo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

