Sesto Fiorentino, 28 ottobre 2025 – Tempo di premi e riconoscimenti nel ciclismo e quindi relative cerimonie. Al Convento dei Padri Carmelitani di Santa Lucia alla Castellina nei pressi di Sesto Fiorentino, sede del Centro Spirituale del Ciclismo e del Museo Filotex è prevista domenica 23 novembre la ventunesima edizione del premio “Coraggio e Avanti” organizzato da La Famiglia la cui Associazione è presieduta da Luca Limberti. Numerosi i riconoscimenti che saranno consegnati attorno a mezzogiorno nella splendida chiesa subito dopo la celebrazione della Santa Messa. Il premio “Coraggio e Avanti” al giovane professionista Filippo Baroncini, il quarto Gran Premio Gastone Nencini all’ex campione irlandese Stephen Roche, il premio Ammiraglio D’Oro a Fabio Baldato, quello denominato Azzurri d’Italia Memorial Alfredo Martini a Giambattista Baronchelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, tempo di premi e cerimonie. Il 21° "Coraggio e Avanti" a Baroncini