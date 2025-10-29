Ciclismo il ‘nuovo’ Pidcock | Felice di poter lottare per i Grandi Giri
Roma, 29 ottobre 2025 – Tra le novità più suggestive figlie della stagione ormai in archivio c'è la trasformazione di Tom Pidcock da 'semplice' corridore da Classiche a uomo da classifica generale dei Grandi Giri, come emerso grazie al terzo posto ottenuto alla Vuelta 2025: un solco che il britannico vuole battere anche nella prossima stagione. Le dichiarazioni di Pidcock. In realtà, l'annata del corridore del Q36.5 Pro Cycling Team è finita da pochissimi giorni, perché prima delle meritate vacanze c'è stato spazio anche per una corsa gravel in Sudafrica: poi, oltre al fidanzamento ufficiale con Bethany Zajac, arriva l'ora dei bilanci, tracciati ai microfoni di CyclingNews. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
