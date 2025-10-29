Ciclismo dove correranno gli italiani nelle squadre World Tour 2026
La nuova stagione scatterà a gennaio, ma si stanno completando i roster per le varie squadre in vista del 2026. Tante le decisioni ancora da prendere sia sui contratti che addirittura sulle fusioni tra le varie compagini, ma per adesso ci sono alcune certezze: l’anno prossimo vedremo almeno c inquantuno italiani schierati al via del World Tour, il massimo circuito internazionale di ciclismo. In attesa di Lorenzo Finn, ancora nella squadra satellite della RedBull, le stelle tricolori sono Giulio Pellizzari, Filippo Ganna e Jonathan Milan, pronti a regalare soddisfazioni ai colori azzurri. Ci sarà anche la maglia tricolore di Filippo Conca, con la Jayco AlUla. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
NON ANDATE A LETTO PRESTO… … perché stasera c’è un super appuntamento da seguire! Ai Mondiali di ciclismo su pista in Cile, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini corrono la madison femminile! Dopo l’oro a $Paris2024 e l’argento agli ultimi Eu - X Vai su X
IL CICLISMO E' UN' ALTRA COSA !!!!!! TRE GIORNI ANNULLATA! IMPOSSIBILE GAREGGIARE DOPO L'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA FCI E ACSI Eravamo pronti per rilanciare il programma di una tre giorni nella zona leopar Vai su Facebook
Ciclismo su pista, Vittoria Guazzini è oro mondiale nell’inseguimento a squadre - A Santiago del Cile le azzurre tornano sul tetto del mondo tre anni dopo il primo storico trionfo. Da intoscana.it
Ciclismo, prima medaglia per l’Italia nel Mondiale su pista/ Squadra femminile prima nell’inseguimento - Prima medaglia per l'Italia nei Mondiali di ciclismo su pista grazie all'inseguimento a squadre femminile ... Si legge su ilsussidiario.net
Mondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile - Arriva la prima gioia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile. Come scrive corrieredellosport.it