ciclismo dove correranno gli italiani nelle squadre world tour 2026

La nuova stagione scatterà a gennaio, ma si stanno completando i roster per le varie squadre in vista del 2026. Tante le decisioni ancora da prendere sia sui contratti che addirittura sulle fusioni tra le varie compagini, ma per adesso ci sono alcune certezze: l’anno prossimo vedremo almeno c inquantuno italiani schierati al via del World Tour, il massimo circuito internazionale di ciclismo. In attesa di Lorenzo Finn, ancora nella squadra satellite della RedBull, le stelle tricolori sono Giulio Pellizzari, Filippo Ganna e Jonathan Milan, pronti a regalare soddisfazioni ai colori azzurri. Ci sarà anche la maglia tricolore di Filippo Conca, con la Jayco AlUla. 🔗 Leggi su Oasport.it

