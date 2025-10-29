Cicchitto | Meloni durerà 5 anni Forza Italia sopravviverà perché serve partito anti-Salvini
(Adnkronos) – Berlusconi? ''La sentenza della Cassazione è inequivocabile, non ha avuto nessun rapporto con la mafia''. Forza Italia riuscirà a sfondare al centro dopo il fallimento del Terzo Polo anche senza il Cav? "Meloni ha bisogno di un partito che si contrapponga all’evidente filo-putinismo di Salvini". Il governo durerà l'intera legislatura? ''Meloni è andata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Cicchitto: "Meloni durerà 5 anni, Forza Italia sopravviverà perché serve partito anti-Salvini" - Sentenza esclude in maniera inequivocabile rapporti con mafia' ... adnkronos.com scrive