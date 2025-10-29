CIAO RAI! GABRIELE CORSI SUL NOVE CON UN NUOVO PRESERALE E DON’T FORGET THE LYRICS

Gabriele Corsi dopo il nulla di fatto in Rai torna in quella che è stata la sua casa televisiva negli ultimi anni, Nove, tra preserale, access e prima serata. Il conduttore non avrà dunque nessun importante progetto nella Tv di Stato, dopo il “no” alla Domenica In di Mara Venier, bensì per il canale del gruppo Warner Bros. Discovery come ha svelato Corsi al Festival dello Spettacolo. Parliamo delle nuove puntate di Don’t Forget the Lyrics, di un inedito preserale oltre ad altri progetti che potrebbero comprendere La Subasta, altro format sulle aste tanto amate dal pubblico di Nove leggi Cash or Trash. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CIAO RAI! GABRIELE CORSI SUL NOVE CON UN NUOVO PRESERALE E DON’T FORGET THE LYRICS

