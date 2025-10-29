Ciao ciao non profit OpenAI ora è una benefit corporation che guarda alla quotazione in borsa

Wired.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società madre di ChatGPT completa la ricapitalizzazione con una valutazione stimata in 500 miliardi di dollari, trasformandosi definitivamente in una società a scopo di lucro. 🔗 Leggi su Wired.it

ciao ciao non profit openai ora 232 una benefit corporation che guarda alla quotazione in borsa

© Wired.it - Ciao ciao non profit, OpenAI ora è una benefit corporation che guarda alla quotazione in borsa

Scopri altri approfondimenti

OpenAI medita di cambiare da non-profit a profit per trovare nuovi investitori - profit a profit per favorire nuovi investimenti togliendo il tetto massimo. Riporta key4biz.it

OpenAI ‘sbugiarda’ Musk. Ma il miliardario trova un alleato in Meta - Una serie di mail svelano come nel 2017 l’imprenditore fosse favoreve al cambio di statuto che ora osteggia per vie legali. Come scrive primaonline.it

OpenAI dice addio al no-profit: aveva ragione Elon Musk? - profit, in una mossa che Elon Musk aveva provato ad impedire nei mesi scorsi con una causa preliminare. Lo riporta gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Ciao Ciao Profit Openai