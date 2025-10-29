Ciao ciao non profit OpenAI ora è una benefit corporation che guarda alla quotazione in borsa
La società madre di ChatGPT completa la ricapitalizzazione con una valutazione stimata in 500 miliardi di dollari, trasformandosi definitivamente in una società a scopo di lucro. 🔗 Leggi su Wired.it
Scopri altri approfondimenti
Questa sera torniamo nelle Marche e più precisamente al CIAO CIAO DANCING COLBUCCARO - MC Non potete mancare a questa serata che vi prometto sarà pazzesca Vi aspetto!!! Vai su Facebook
OpenAI medita di cambiare da non-profit a profit per trovare nuovi investitori - profit a profit per favorire nuovi investimenti togliendo il tetto massimo. Riporta key4biz.it
OpenAI ‘sbugiarda’ Musk. Ma il miliardario trova un alleato in Meta - Una serie di mail svelano come nel 2017 l’imprenditore fosse favoreve al cambio di statuto che ora osteggia per vie legali. Come scrive primaonline.it
OpenAI dice addio al no-profit: aveva ragione Elon Musk? - profit, in una mossa che Elon Musk aveva provato ad impedire nei mesi scorsi con una causa preliminare. Lo riporta gizchina.it