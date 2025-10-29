Ci sono valori anomali nell’acqua Chiude asilo | disagi per 50 famiglie

Barberino di Mugello (Firenze), 29 ottobre 2025 – All’improvviso cinquanta bambini e bambine, e le loro famiglie, a Barberino di Mugello, sono rimaste senza asilo nido. L’amministrazione comunale infatti, nel tardo pomeriggio di lunedì, ha dato notizia della decisione di chiudere l’asilo nido ’Pollicino’ di via Boccaccio. La causa? Un problema all’ acqua potabile erogata nella struttura socio-educativa barberinese. Nell’avvertire della chiusura, lunedì sera il comune ha spiegato che “a seguito delle consuete e periodiche analisi sugli impianti idrici, sono stati riscontrati valori non conformi ai parametri di qualità di riferimento”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

