Ci avete ripensato e volete iscrivervi all’università? Ecco quali atenei permettono l’immatricolazione da ottobre in poi | tutto quello che c’è da sapere

Gran parte delle scadenze per immatricolarsi all’università è ormai scaduta, ma non tutto è perduto per chi ha avuto dubbi sul percorso da intraprendere, problemi burocratici, dimenticanze o difficoltà personali. Le iscrizioni alle triennali solitamente chiudono tra luglio e settembre, nella pausa tra un anno accademico e l’altro. Le magistrali, invece, hanno finestre temporali più ampie che arrivano anche fino a gennaio. Alcuni atenei tradizionali, però, offrono proroghe straordinarie, spesso a fronte del pagamento di una mora, mentre le università telematiche consentono le immatricolazioni praticamente tutto l’anno. 🔗 Leggi su Open.online

