Christillin: «Povero Tudor! Il problema è la società Juve.Ha speso più del Real Madrid senza concludere granché. Vorrei sapere cosa pensano i francesi nel cda.». La stoccata. L’esonero di Igor Tudor non è la cura per i mali della Juventus, ma solo il sintomo di un problema più profondo che risiede ai vertici del club. È questa la dura analisi di Evelina Christillin, nota tifosa bianconera e membro del consiglio FIFA, intervenuta a “Radio 1” per commentare il momento critico della squadra. Secondo la Christillin, addossare ogni colpa al tecnico croato è un errore di prospettiva, un’abitudine che a Torino è diventata cronica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
