La questione che ruota intorno a Barbara d’Urso è diventata un affare di stato. A parlare è Giovanni Minoli, uno dei volti più potenti, innovatori e influenti della tv italiana. La moglie Matilde è presidente di Lux Vide, pilastro della serialità italiana, e figlia di Ettore Bernabei, tra i più grandi direttori generali della Rai. In una chiacchierata con il Corriere della Sera, il dirigente, giornalista e conduttore con un curriculum di interviste entrate nella storia ai grandi del mondo, 80 anni portati splendidamente, loda innanzitutto le serie prodotte dalla moglie: «Guardo la fiction di Matilde, è la più bella: Blanca è stupenda, la disabilità che diventa protagonista di una vittoria». 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CHOC! MINOLI: “BARBARA D’URSO HA SUBÌTO RIEQUILIBRIO DEL POTERE. PIER SILVIO…”