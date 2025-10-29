Chivu torna sul rigore di Napoli – Inter | È stata un’ingiustizia!

A pochi istanti da Inter–Fiorentina, Cristian Chivu è tornato a parlare dell’episodio che ha acceso le polemiche dopo Napoli–Inter. Il tecnico nerazzurro ha espresso apertamente il suo disappunto per il rigore concesso agli azzurri sabato scorso, definendolo un episodio che ha influenzato la partita. Le sue parole hanno riacceso il dibattito e scatenato reazioni anche nell’ambiente partenopeo. Chivu: “Quel rigore è stato un errore, un’ingiustizia sportiva”. Il riferimento è al contatto in area tra Di Lorenzo e Mkhitaryan, azione che aveva portato alla rete di Kevin De Bruyne e successivamente al rigore assegnato al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Chivu torna sul rigore di Napoli – Inter: “È stata un’ingiustizia!”

