Chivu scuote i suoi dopo la tragedia Martinez | la richiesta specifica alla squadra
Inter News 24 Chivu costretto a chiedere un “sacrificio” alla squadra: l’incidente del portiere Josep Martinez ha sconvolto la Pinetina.. La preparazione dell’Inter al cruciale impegno serale contro la Fiorentina è stata bruscamente interrotta da un dramma che travalica i confini del campo da gioco. Tutta la squadra nerazzurra è stata profondamente scossa dalla tragica notizia che ha coinvolto il secondo portiere, Josep Martinez, protagonista ieri di un grave incidente stradale. Come riporta il Corriere dello Sport, mentre Martinez faceva rientro a casa dopo l’accaduto, la squadra ha svolto l’allenamento di rifinitura in un clima definito “surreale”. 🔗 Leggi su Internews24.com
