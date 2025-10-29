Chivu Inter niente alibi per sé stesso e per la squadra | ci sono 2 parole che continua a ripetere ad Appiano… Il retroscena

L'Inter torna in campo stasera contro la Fiorentina in un clima di forte tensione. Alle polemiche sul rigore di Napoli e al botta e risposta tra Beppe Marotta e Antonio Conte, si è aggiunta la tragedia che ha coinvolto il portiere Josep Martinez. In questo scenario, come riporta Libero, il tecnico Cristian Chivu recita un mantra: calma e lucidità. L'allenatore non cerca alibi, ma responsabilità, e chiede ai suoi giocatori di non sprecare più energie.

