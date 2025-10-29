Chivu Inter il tecnico avanti sulla propria strada ma è pronto ad apportare due accorgimenti già contro la Fiorentina | uno di essi è di natura tattica!

Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico avanti sulla propria strada ma è pronto ad apportare due accorgimenti già oggi con la Fiorentina: i dettagli. È un momento delicato per l’Inter. La sconfitta subita a Napoli ha interrotto la striscia di vittorie consecutive e ha lasciato l’amaro in bocca, con la squadra di Cristian Chivu che ha già collezionato tre battute d’arresto in otto giornate di campionato. Stasera, contro la Fiorentina di Stefano Pioli, la Beneamata non può permettersi ulteriori passi falsi, ed è per questo che il tecnico romeno sta valutando alcuni accorgimenti tattici e gestionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

