Inter News 24 Chivu non ha scusse: questa sera deve portare a casa la vittoria. Il percorso del tecnico romeno stava andando a gonfie vele prima del Napoli. Dopo il cambio in panchina e una sessione di mercato intensa, l’ Inter era consapevole che la nuova stagione avrebbe richiesto tempo per trovare stabilità. L’arrivo di Cristian Chivu, tecnico rumeno e già protagonista nel vivaio nerazzurro, ha però portato una ventata di entusiasmo e idee chiare. Il lavoro impostato nelle prime settimane è stato subito percepibile sul piano tattico e mentale, con una squadra che ha mostrato carattere e compattezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu ha la fiducia di Marotta dalla sua parte, stasera è obbligatorio tornare alla vittoria. L’analisi