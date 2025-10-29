Chivu a DAZN | Serve disciplina e autocontrollo voglio una reazione di squadra Sui giovani…

Inter News 24 Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del fischio d’inizio della partita di questa sera contro la Viola: le considerazioni del tecnico. Nel prepartita di Inter Fiorentina, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla reazione che si aspetta dai suoi dopo la sconfitta di Napoli. Il tecnico nerazzurro ha spiegato di voler vedere una squadra capace di mantenere lucidità e concentrazione anche nei momenti di difficoltà, sottolineando come la prestazione debba essere la base per ritrovare il risultato. Chivu ha analizzato con onestà le problematiche emerse nelle ultime giornate, evidenziando come la squadra abbia subito undici gol totali, di cui sette nelle sfide dirette con Juventus e Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

