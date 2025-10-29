Chiuso il caso di Alex Cotoia che uccise con 34 coltellate il padre violento a Collegno | assolto anche dalla Cassazione

Torinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa volta il verdetto è definitivo: assolto. Oggi, 29 ottobre, anche la Corte di Cassazione ha scagionato Alex Cotoia dall’accusa di omicidio volontario. È il ragazzo che, a 18 anni, ha ucciso con 34 coltellate il padre Giuseppe Pompa, uomo violento con lui, il fratello e la madre. A gennaio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

chiuso caso alex cotoiaChiuso il caso di Alex Cotoia che uccise con 34 coltellate il padre violento a Collegno: assolto anche dalla Cassazione - Oggi, 29 ottobre, anche la Corte di Cassazione ha scagionato Alex Cotoia dall’accusa di omicidio volontario. Segnala torinotoday.it

chiuso caso alex cotoiaAlex Cotoia uccise il padre violento a Collegno con 34 coltellate: nuovo processo in Cassazione dopo l'assoluzione - Inizia alle 10 di oggi, 29 ottobre, a Roma, il secondo processo davanti alla Corte di Cassazione per Alex Cotoia. Da torinotoday.it

chiuso caso alex cotoia"Confermate l'assoluzione di Alex", oggi la Cassazione sulla morte di Giuseppe Pompa - La Procura generale chiede la conferma della sentenza dell'appello bis sul giovane che il 30 aprile del 2020 uccise il padre a Collegno ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Caso Alex Cotoia