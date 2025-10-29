Chiuso il caso di Alex Cotoia che uccise con 34 coltellate il padre violento a Collegno | assolto anche dalla Cassazione
Questa volta il verdetto è definitivo: assolto. Oggi, 29 ottobre, anche la Corte di Cassazione ha scagionato Alex Cotoia dall’accusa di omicidio volontario. È il ragazzo che, a 18 anni, ha ucciso con 34 coltellate il padre Giuseppe Pompa, uomo violento con lui, il fratello e la madre. A gennaio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La richiesta di archiviazione potrebbe non avere chiuso il caso della morte di Mara Favro Vai su Facebook
Chiuso il caso di Alex Cotoia che uccise con 34 coltellate il padre violento a Collegno: assolto anche dalla Cassazione - Oggi, 29 ottobre, anche la Corte di Cassazione ha scagionato Alex Cotoia dall’accusa di omicidio volontario. Segnala torinotoday.it
Alex Cotoia uccise il padre violento a Collegno con 34 coltellate: nuovo processo in Cassazione dopo l'assoluzione - Inizia alle 10 di oggi, 29 ottobre, a Roma, il secondo processo davanti alla Corte di Cassazione per Alex Cotoia. Da torinotoday.it
"Confermate l'assoluzione di Alex", oggi la Cassazione sulla morte di Giuseppe Pompa - La Procura generale chiede la conferma della sentenza dell'appello bis sul giovane che il 30 aprile del 2020 uccise il padre a Collegno ... Come scrive rainews.it