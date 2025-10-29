Chiude Twitter la decisione definitiva di Elon Musk dopo la trasformazione in X | Aggiornate gli accessi o account sospesi
Il prossimo 10 novembre scomparirà anche l’ultima traccia di Twitter, il social diventato X dopo l’acquisto e la rivoluzione da parte di Elon Musk. La piattaforma lo rivela in un post della pagina ufficiale @Safety, che suggerisce agli utenti di aggiornare i sistemi di autenticazione a due fattori con chiavette usb e passkeys. «Le chiavi di sicurezza registrate sono attualmente associate al dominio twitter.com. La nuova registrazione della chiave di sicurezza le assocerà a x.com, consentendoci di ritirare il dominio Twitter ». Chi non lo farà in tempo vedrà il suo account bloccato fino a un nuovo accesso con un sistema di autenticazione valido, come le app o i codici otp che non saranno colpiti dal cambio di dominio. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Buongiorno, la Fondazione TLS ha scelto di chiudere il suo account Twitter. Grazie per averci seguito e per aver interagito con noi. TLS non sarà più attivo qui, ma potete trovarci sul sito http://toscanalifesciences.org e sugli altri canali social attivi. - X Vai su X
Chiude Twitter, la decisione definitiva di Elon Musk dopo la trasformazione in X: «Aggiornate gli accessi o account sospesi» - In una comunicazione di sicurezza agli utenti, il social del miliardario fa trapelare la volontà di abbandonare per sempre il dominio twitter. Scrive open.online
Elon Musk dà l'addio definitivo a Twitter: chiude il vecchio dominio del social, dal 10 novembre resta solo X - Il profilo @Safety, che comunica gli aggiornamenti di sicurezza, ha avvisato gli utenti. Riporta msn.com