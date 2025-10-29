Chiude Twitter la decisione definitiva di Elon Musk dopo la trasformazione in X | Aggiornate gli accessi o account sospesi

Il prossimo 10 novembre scomparirà anche l’ultima traccia di Twitter, il social diventato X dopo l’acquisto e la rivoluzione da parte di Elon Musk. La piattaforma lo rivela in un post della pagina ufficiale @Safety, che suggerisce agli utenti di aggiornare i sistemi di autenticazione a due fattori con chiavette usb e passkeys. «Le chiavi di sicurezza registrate sono attualmente associate al dominio twitter.com. La nuova registrazione della chiave di sicurezza le assocerà a x.com, consentendoci di ritirare il dominio Twitter ». Chi non lo farà in tempo vedrà il suo account bloccato fino a un nuovo accesso con un sistema di autenticazione valido, come le app o i codici otp che non saranno colpiti dal cambio di dominio. 🔗 Leggi su Open.online