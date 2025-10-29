Chiude Silo il ristorante ambizioso senza bidone della spazzatura

Gamberorosso.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore post-industriale di Hackney Wick, a Londra, tra i murales e il canale Lee Navigation, chiude il primo ristorante “zero rifiuti” del mondo. Ma il progetto di Douglas McMaster continua. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

