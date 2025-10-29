Chiude la storica Drogheria San Domenico | un colpo al cuore di Ravenna

Ravenna, 29 ottobre 2025 – La Drogheria San Domenico, storica bottega di via Mentana, chiuderà il 14 dicembre. Non per mancanza di lavoro: la titolare, Cristina Casadio, ha deciso di ritirarsi e di godere della meritata pensione. “Dopo 44 anni di lavoro – spiega –, credo sia arrivato il momento. Mi dispiace solo di non essere riuscita a vendere l’attività, ma non ho trovato nessuno, manca il passaggio generazionale”. La Drogheria, il sogno di Cristina diventa realtà. CHIUDE LA DROGHERIA SAN DOMENICO IN VIA MENTANA. Cristina Casadio Cristina Casadio aveva rilevato la drogheria nel maggio del 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

